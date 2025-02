Comissão de Senadores dos EUA vêm ao Brasil apurar acusações contra Moraes

Mike Lee anunciou que há "perguntas difíceis" a fazer sobre ativismo político do Judiciário brasileiro.

O senador americano Mike Lee (R), do estado do Utah, anunciou que vai integrar comissão parlamentar que vai viajar ao Brasil no final deste ano para investigar o que chamou de instrumentalização política do sistema judiciário brasileiro, além da atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Será a segunda comissão internacional a visitar o país em 2025, após a Organização dos Estados Americanos (OEA) enviar uma equipe para investigar acusações de violações às garantias à liberdade de expressão no país.





“Um único juiz pode causar danos imensos, especialmente se esse juiz estiver tentando usar o sistema judicial como arma para impactar a política eleitoral. Se isso está acontecendo no Brasil, o governo dos EUA precisa saber”, publicou o parlamentar americano na rede social ‘X’. “Viajarei para o Brasil no final deste ano com alguns dos meus colegas do Senado e pretendo fazer algumas perguntas difíceis sobre o Juiz Alexandre de Moraes e a suposta instrumentalização política do sistema judiciário brasileiro”. Veja o post abaixo, em inglês.





O parlamentar Republicano, partido do presidente Donald Trump, também faz alusão às decisões de juízes federais de primeira instância nos EUA, que tentam impedir a implantação de decisões da nova administração federal e são acusados de transformar o sistema judiciário em arma para atingir opositores políticos.





O anúncio veio após o ministro brasileiro virar alvo de ações na Justiça americana propostas pelas plataformas Rumble e Truth Social, que acusam Moraes de censura e pedem que ordens do juiz brasileiro para derrubada de contas de usuários do Rumble não tenham efeito legal nos EUA, além de suspender a nova determinação de bloqueio do Rumble imposta por Alexandre de Moraes.





(Diário do Poder)