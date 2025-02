POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, efetuou na manhã de hoje 11/02/2025, o cumprimento de um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de P.F.L., mulher de 31 anos de idade, pelos crimes de Ameaça e Descumprindo de Medida Protetiva da lei Henry Borel, fatos ocorridos no Bairro Terrenos Novos, cidade de Sobral- CE.





Conforme investigação, a suspeita, após discussão com o companheiro, teria ameaçado jogar ácido nos filhos caso o companheiro se separasse, situação que foi comunicado ao Judiciário, ocasião em que foi deferida uma medida protetiva em favor dos filhos do casal. Posteriormente, com o descumprimento dessas medidas por parte da suspeita, foi feita representação pela sua prisão preventiva e expedido um mandado de prisão em seu desfavor, que foi cumprido nesta manhã. A investigada passará por audiência de custódia.