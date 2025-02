Quando terminar o mandato, vocês vão dizer: Lulinha, fica!, diz Lula

Em fala sobre o crescimento do Brasil, durante cerimônia de abertura do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, nesta terça-feira (11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, quando terminar o terceiro mandato como chefe do Executivo, os prefeitos vão pedir: “Lulinha, fica!”.





“Estejam certos, não precisa ninguém falar, eu sou muito humilde, mas eu duvido que, na história desse país, teve um presidente que já cuidou desse prefeitos como eu já cuidei. Quando eu terminar o meu mandato, vocês vão dizer: Lulinha, fica, porque nós precisamos de um presidente que goste de nós”, afirmou o chefe do Executivo.





Durante o evento, Lula ressaltou a importância do diálogo do governo federal com os municípios. Segundo ele, um depende do outro.





“Eu voltei a governar esse país com a única responsabilidade de provar, mais uma vez, que esse país tende a ser um país altamente desenvolvido e ele só será desenvolvido se a cidade for desenvolvida. Não há estado rico com cidade pobre e não há cidade rica com estado pobre, é preciso que haja um compartilhamento das coisas”, disse o presidente.





O evento se iniciou nesta terça-feira (11) e será encerrado na próxima quinta-feira (13). O objetivo é fortalecer o pacto federativo, segundo o governo.





“Para um prefeito recém-eleito, que é a primeira vez que vem ao encontro de prefeitos com o governo federal, ele pode achar que é uma coisa trivial, isso acontece sempre e não é verdade. Isso demorou muito para acontecer. Nesse querido país, houve um tempo em que prefeito não era recebido por presidente da República e, muitas vezes, quem recebia os prefeitos aqui eram policiais armados”, disse Lula.





O mandatário afirmou ainda que tem “muito orgulho” de ter começado o ano de 2023, o primeiro ano do terceiro mandato, convocando uma reunião entre os 27 governadores do Brasil.





Fonte: CNN Brasil