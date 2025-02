POLICIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO!

Na manhã desta terça-feira (04), a Polícia Civil do Ceará, por meio do Núcleo de Investigação Generalista, com apoio do Núcleo de Roubos e Furtos da Delegacia Municipal de Sobral, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de tentativa de homicídio.





O crime ocorreu no dia 28 de dezembro de 2024, em um bar localizado na Rua Ulisses Guimarães, no bairro Vila União, em Sobral. Na ocasião, após uma discussão, o suspeito desferiu diversas facadas contra um homem de 58 anos, causando graves lesões. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, enquanto o agressor fugiu do local.





Durante o interrogatório, o preso confessou o crime. Após os procedimentos legais, ele foi colocado à disposição da Justiça.





A Polícia Civil destaca a importância das denúncias anônimas feitas pela população e reforça que informações podem ser repassadas pelo WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, no número (88) 3677-4711, ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Com Fnews