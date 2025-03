Conheça Frei Gilson, líder religioso que reuniu 1 milhão de fiéis em live de Quaresma

Um religioso vem chamando atenção das redes sociais nesta semana. Frei Gilson alcançou 1,1 milhão espectadores para acompanhar a live da Quaresma no YouTube, na madrugada de quinta-feira (6). “Algo histórico aconteceu! Amanhã tem mais”, escreveu ele em rede social.









Quem é Frei Gilson





Natural de São Paulo (SP), Frei Gilson entrou para a vida religiosa aos 18 anos, quando integrou a congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Aos 38, ele segue na ordem e também se dedica à música. Atualmente, é o líder do grupo Som do Monte, que reúne leigos e religiosos para evangelizar por meio de canções.





A quaresma na madrugada ao vivo foi uma iniciativa que surgiu durante a pandemia. Mas a dificuldade para acordar cedo no convento foi um dos motivos que levou a fixar o horário das transmissões na madrugada. O religioso pensou na possibilidade de transmitir a oração nas redes sociais para que, “se alguém estivesse com insônia ou pensando coisas ruins, teria aquele amparo e poderia rezar junto” com ele.





Com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, Frei Gilson já reuniu também famosos em transmissão. O humorista Rogério Vilela e o cantor sertanejo Zé Neto foram alguns dos que já participaram de lives do religioso.









Programação de lives de Quaresma





Entre 5 de março a 20 de abril, o religioso realiza uma série de transmissões no YouTube relacionadas ao período da Quaresma.





Segunda a sábado





3h50 – Oração de Súplica Ardente aos Santos Anjos

4h – Santo Rosário

6h – Benção do Santíssimo Sacramento





Domingo





Não existe nenhum compromisso agendado. A orientação é que o fiel aproveite esse dia para ir à missa na paróquia local, conviver com a família e descansar





Fonte: Diário do Nordeste