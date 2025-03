HOMEM DE 23 ANOS É ENCONTRADO MORTO NO AÇUDE MUCAMBINHO, EM SOBRAL

Na tarde desta segunda-feira, 10 de março de 2025, o corpo de um jovem identificado como Tainan, de 23 anos, foi encontrado no Açude Mucambinho, em Sobral. Ele estava desaparecido desde o dia anterior, após ser perseguido por indivíduos ainda não identificados nas proximidades do Residencial Nova Caiçara.





De acordo com informações preliminares, Tainan estava no local para realizar filmagens no domingo, quando foi surpreendido e tentou fugir, correndo em direção ao açude, onde desapareceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda no domingo e iniciou as buscas, mas devido à falta de visibilidade, o trabalho foi interrompido ao anoitecer. Na manhã desta segunda-feira, os bombeiros retomaram as buscas e localizaram o corpo do jovem.





A Polícia Civil, por meio do Núcleo de H0micídios e Proteção à Pessoa (NHPP), abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias da m0rte e identificar os responsáveis pela perseguição. Segundo familiares, Tainan não tinha envolvimento com o crim3 organizado, o que torna o caso ainda mais misterioso.





A Polícia segue colhendo informações e depoimentos para entender o que teria motivado a perseguição e se houve algum crim3 relacionado ao desaparecimento e m0rte do jovem.





Com informações de Sobral Online