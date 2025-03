Ceará registra aumento de acidentes com escorpiões durante o período chuvoso

Somente em 2024, já foram contabilizados 7.407 casos, representando uma média de 20 por dia.

O número de acidentes com escorpiões no Ceará tem aumentado significativamente, especialmente durante a quadra chuvosa. Entre janeiro e a última sexta-feira (7), o estado registrou 749 ocorrências desse tipo, conforme informa a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Somente em 2024, já foram contabilizados 7.407 casos, representando uma média de 20 por dia.





O escorpião amarelo é o mais comum na região e costuma acessar as residências por meio da rede de esgoto, soleiras de portas, janelas e fiações elétricas. Esses animais costumam viver em locais escuros e úmidos, como redes de esgoto, caixas de gordura e entulhos acumulados. Segundo Ivan Luiz de Almeida, assessor técnico do Programa de Acidentes por Animais Peçonhentos da Sesa, a incidência de acidentes tende a crescer durante o inverno devido ao alagamento dos abrigos naturais dos escorpiões.





Para reduzir os riscos, especialistas recomendam medidas de prevenção, como combater as baratas, principal fonte de alimento desses aracnídeos. A limpeza adequada dos ambientes, evitar acúmulo de entulhos e manter ralos sempre fechados ou telados também são formas eficazes de evitar infestações.





A prevenção se torna ainda mais essencial para animais domésticos, pois não há soro antiescorpiônico disponível para eles. Recomenda-se que tutores impeçam o contato dos pets com esses animais e mantenham o ambiente livre de restos de comida, que podem atrair baratas.





Os sintomas de uma picada de escorpião podem variar de leves a graves. Na maioria dos casos, a dor local é o principal sintoma, podendo ser acompanhada por formigamento. Nos casos moderados, os pacientes podem apresentar suor excessivo, vômitos e taquicardia. Em situações mais graves, o veneno pode causar insuficiência cardíaca, edema pulmonar e até mesmo levar à morte.





A população deve ficar atenta e, em caso de picada, procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação e tratamento adequado.





Via portal Sistema Paraíso