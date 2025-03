Imposto de Renda 2025: entrega de declarações começa hoje; veja prazos e regras

Começa nesta segunda-feira (17) o prazo para a entrega das declarações do Imposto de Renda 2025. Neste ano, a Receita Federal estabeleceu que todos os trabalhadores que receberam mais de R$ 33.888 em 2024 devem prestar contas ao órgão. O valor anterior de obrigatoriedade era de R$ 30.639,90.





A Receita espera receber cerca de 46,2 milhões de declarações até 30 de maio, data final para o envio do documento. Os contribuintes que entregarem a declaração antecipadamente poderão ter prioridade na restituição, cujo pagamento está previsto para começar em 30 de maio.









Programa de declaração e pré-preenchimento





O programa para preenchimento da declaração já está disponível no site da Receita Federal desde o dia 13 de março. No entanto, a versão pré-preenchida só estará disponível a partir de 1º de abril. Para acessá-la, o contribuinte precisa ter uma conta Gov.br de nível prata ou ouro.





O modelo pré-preenchido inclui informações como criptoativos, contas bancárias, contribuições de previdência privada e aquisição de imóveis. Essa opção pode acelerar o processo e reduzir erros no envio.









Multas por atraso





A não entrega da declaração dentro do prazo pode resultar em multas que variam de 1% a 20% sobre o valor do imposto devido. O valor mínimo da penalidade é de R$ 165,74. A multa começa a ser contabilizada no dia seguinte ao vencimento do prazo e é aplicada até que o documento seja enviado ou até que a Receita Federal faça o lançamento de ofício.









Prioridade na restituição





Terão prioridade no recebimento da restituição:

Idosos acima de 80 anos;

Idosos entre 60 e 79 anos;

Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave;

Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério;

Quem optar pela declaração pré-preenchida e restituição via Pix.





Documentos necessários





Para facilitar o preenchimento da declaração, a Receita recomenda que os contribuintes organizem previamente os documentos necessários, tais como:





Informes de rendimentos salariais, bancários e de investimentos;

Comprovantes de pagamentos de despesas dedutíveis, como saúde e educação;

Documentos relativos a bens e direitos, incluindo compra e venda de imóveis e veículos;

Informes de dívidas e ônus reais;

Comprovantes de operações na Bolsa de Valores e criptoativos.









Como baixar o programa





Para baixar o programa do Imposto de Renda 2025, siga os seguintes passos:





Acesse o site receita.gov.br; Clique no quadro “Imposto de Renda”; Em “Serviços”, selecione “Baixar o programa do Imposto de Renda”; Escolha a versão correspondente ao seu sistema operacional (Windows, Mac ou Linux); Baixe e instale o programa seguindo as instruções na tela.

O prazo final para o envio da declaração é 30 de maio. Para evitar contratempos, a Receita recomenda que os contribuintes não deixem a entrega para a última hora.