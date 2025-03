Influenciador m4ta ex-namorada, tenta incendiar carro e é preso em Fortaleza

O influenciador digital Antônio Lício Morais da Costa teve a prisão convertida em preventiva após confessar o assassinato da ex-namorada, Beatriz dos Anjos Miranda, de 24 anos. O crime ocorreu na madrugada de sábado (29), em uma área isolada da Região Metropolitana de Fortaleza. Beatriz também era influenciadora digital e acumulava mais de 1,4 milhão de seguidores nas redes sociais.





Durante a audiência de custódia, Lício confessou que, após cometer o crime, contou à própria mãe, que o convenceu a se entregar. Ele se apresentou à delegacia, onde relatou ter sufocado Beatriz com o cinto de segurança dentro de seu carro. Segundo ele, a vítima o ameaçava de forma “subliminar”, o que o teria deixado “receoso”. O crime aconteceu por volta de 1h30, quando ambos estavam próximos à residência da jovem.





No depoimento, Lício afirmou que agiu “por impulso” e tentou reanimar Beatriz, mas, ao perceber que ela estava morta, ateou fogo no veículo com o corpo dentro. No entanto, as chamas não se alastraram, causando apenas danos parciais ao interior do carro. Após confessar o crime à Polícia Civil, ele levou os agentes ao local onde o corpo foi encontrado.





A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Perícia Forense e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa foram acionados para investigar o caso. O suspeito, que já possuía antecedentes por crimes contra a administração pública, desacato e resistência, foi autuado em flagrante por feminicídio e está à disposição da Justiça.





O casal compartilhava vídeos que ironizavam a relação conturbada. Em uma das publicações, Beatriz apareceu zombando de um episódio em que esfaqueou Lício, justificando o ato por ter descoberto mensagens dele para sua prima. Ela também mencionava, em tom de brincadeira, situações de agressão física que sofrera durante o relacionamento.





(Gazeta Brasil)