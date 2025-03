Polícia Civil realiza operação para prender envolvidos em homicídios

Até a divulgação da matéria, 11 pessoas foram presas.

Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), deflagraram nas primeiras horas desta sexta-feira (28), a Operação Efeito Colateral. A ofensiva visa cumprir determinação judicial de mandados de prisão e de busca e apreensão no município de Caucaia.





Os alvos da operação são pessoas investigadas por crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). A operação Efeito Colateral, organizada pelo Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM), e conta com 35 equipes em diligências.





Até o momento 11 pessoas foram presas. As ações estão em andamento e Polícia Civil deve atualizar o número de prisões e apreensões ao longo desta sexta-feira.