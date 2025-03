Polícia Militar apreende submetralhadora de origem americana em Miraíma/CE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), apreendeu, nesta terça-feira (25), uma submetralhadora M3 calibre .45, de fabricação americana, com um carregador e 22 munições no município de Miraíma.





Durante patrulhamento, a equipe recebeu informações de que indivíduos teriam abandonado uma mochila em uma residência desocupada. De imediato, os policiais se deslocaram até o local indicado e, após buscas, localizaram a mochila contendo a arma de fogo.





Diante dos fatos, o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca para os procedimentos cabíveis.





Assessoria de Comunicação da PMCE