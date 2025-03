Secretário da Cultura Igor Bezerra fala do sucesso da XX Cavalgada do Torto

O Secretário da Cultura de Sobral, Igor Bezerra, em entrevista ao Sistema Paraíso, falou que o sucesso da XX Cavalgada do Torto, está associado ao trabalho em equipe da gestão Oscar Rodrigues e o esforço da vereadora Fransquinha do Torto.





“São todas as secretarias envolvidas de mãos dadas capitaneada por nossa vereadora Fransquinha do Torto. Esta é a maior cavalgada do Torto com menos recursos investidos da Prefeitura, disse o secretário”.





Igor Bezerra destacou ainda que o deputado federal Moses Rodrigues conseguiu em parceria com o Ministério da Cultura e com o Sesc, as três bandas que se apresentaram com recursos do governo do Estado e que a Prefeitura entrou com o menor recursos talvez dos últimos 20 anos.





Fonte: Sistema Paraíso / Por Edwalcyr Santos