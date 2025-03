TRÊS HOMENS MORREM APÓS CONFRONTO COM POLICIAIS MILITARES EM SANTANA DO ACARAÚ/CE

Na madrugada desta segunda-feira (31), três indivíduos morreram após um confronto com equipes do RAIO e BEPI/COTAR no município de Santana do Acaraú. Segundo informações, o grupo pertencia a uma organização criminosa e estaria se preparando para atacar um outro grupo rival na mesma cidade.





As forças de segurança intervieram antes da ação, resultando em uma troca de tiros. Durante o confronto, os suspeitos, que portavam uma submetralhadora, um revólver calibre 38 e uma arma calibre 22, foram baleados. Os bandidos ainda chegaram a ser socorridos ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos.





A ocorrência foi apresentada na delegacia 24h em Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.





Com informações de Fnews