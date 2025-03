PÉ-DE-MEIA PAGA MAIS alunos do que existem: cidades com 'benefício fantasma' e renda acima do permitido

Falhas no cadastro e repasses a famílias com renda alta levantam suspeitas no programa.

Programa Pé-de-Meia, criado para combater a evasão escolar no ensino médio por meio de bolsas mensais e incentivos financeiros, está sob questionamento após a identificação de irregularidades em diversas cidades da Bahia, Pará e Minas Gerais, onde o número de beneficiários supera o de alunos matriculados. Em casos como Porto de Moz (PA) e Natalândia (MG), dados oficiais apontam mais beneficiários do que estudantes registrados pelas escolas locais. Também há relatos de pessoas fora dos critérios de renda recebendo o benefício, devido a atrasos na atualização do CadÚnico. O Ministério da Educação (MEC) atribui a responsabilidade aos Estados e diz estar corrigindo falhas com apoio técnico. Especialistas apontam que, embora o programa seja bem-intencionado e possa reduzir a evasão, ele carece de melhor controle, cadastro e ações complementares para garantir efetividade e justiça na distribuição dos recursos.





Via portal César Wagner

