A fiscalização dos postos de combustíveis no Brasil é realizada por diferentes órgãos, dependendo do aspecto a ser verificado. Aqui estão os principais responsáveis:

1. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): A ANP é o principal órgão regulador do setor de combustíveis no Brasil. Ela é responsável por fiscalizar a qualidade dos combustíveis, a regularidade das operações dos postos e o cumprimento das normas de segurança e ambientais.





2. Procons: Os Procons (Institutos de Proteção e Defesa do Consumidor) estaduais e municipais também atuam na fiscalização dos postos de combustíveis, especialmente em relação à proteção dos direitos do consumidor, como a verificação de preços e a qualidade do combustível.





3. Instituto de Pesos e Medidas (IPEM): O IPEM é responsável por verificar a precisão das bombas de combustíveis, garantindo que os consumidores recebam a quantidade correta de combustível pelo que pagam.





4. Corpo de Bombeiros: Em relação à segurança, o Corpo de Bombeiros realiza inspeções para garantir que os postos atendam às normas de segurança contra incêndios e explosões.





5. Secretarias de Fazenda: As secretarias estaduais de fazenda também podem fiscalizar os postos de combustíveis em relação à regularidade fiscal e ao cumprimento das obrigações tributárias.