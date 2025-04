ASTEROIDE 'ASSASSINO DE CIDADES' desvia da Terra, mas mira na Lua: devemos nos preocupar?

O asteroide 2024 YR4, descoberto em dezembro de 2024, inicialmente preocupava os cientistas devido a uma probabilidade de 3% de colidir com a Terra até dezembro de 2032. Observações recentes do Telescópio Espacial James Webb, no entanto, descartaram essa possibilidade, indicando que o risco de impacto com nosso planeta é praticamente nulo.





Apesar disso, os novos dados revelam que o asteroide agora possui uma chance de 3,8% de colidir com a Lua em 22 de dezembro de 2032. Embora a probabilidade seja relativamente baixa, os cientistas continuarão monitorando sua trajetória para obter previsões mais precisas.





O 2024 YR4 tem aproximadamente 60 metros de diâmetro. Caso colida com a Lua, espera-se a formação de uma nova cratera, proporcionando uma oportunidade única para estudar os efeitos de impactos lunares em tempo real. ​





É importante destacar que, mesmo no cenário improvável de impacto com a Lua, não há risco para a Terra ou alterações significativas na órbita lunar. As agências espaciais, como a NASA, continuarão acompanhando o asteroide e fornecerão atualizações conforme novas informações estiverem disponíveis.