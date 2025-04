Em ações distintas, PCCE cumpre quatro mandados de prisão e prende suspeito de tráfico

Ao todo, dois homens foram capturados – sendo um por força de cumprimento de mandado e outro por auto de prisão em flagrante; outros três alvos da ação policial já estavam presos.

Em atos contínuos de combate à criminalidade na Região Metropolitana de Fortaleza, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu quatro mandados de prisão contra suspeitos que estavam sendo investigados pelo envolvimento em crimes de roubo majorado e realizou a prisão em flagrante de um suspeito de tráfico ilícito de drogas, ambos na cidade de Maranguape, que pertence à Área Integrada de Segurança 24 (AIS 24) da RMF. As ações distintas ocorreram nesta quarta-feira (02).





Conforme um trabalho investigativo realizado pela Delegacia Metropolitana de Maranguape, quatro suspeitos de envolvimento em um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e por restrição de liberdade cometido em janeiro deste ano no município. Com as informações apuradas, a unidade policial representou pelas prisões preventivas dos alvos da investigação, que foram expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).





Na manhã desta quarta, os policiais foram a campo e capturaram um homem, de 22 anos, que já possui antecedentes criminais por crime contra a administração pública, outros crimes de trânsito, porte ilegal de arma de fogo, resistência, associação para o tráfico e integrar organização criminosa. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo. Outras três ordens de prisão foram cumpridas contra alvos que já se encontram cumprindo pena no sistema penitenciário.

Prisão em flagrante por tráfico





Após o recebimento de uma denúncia anônima com informações sobre a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes, uma equipe de policiais civis da Delegacia Metropolitana de Maranguape empreendeu diligências e localizou um homem em atividade suspeito pelo bairro Novo Maranguape II. Com a abordagem, os policiais aprenderam com o suspeito uma quantia de 318 gramas de maconha.





O homem, de 19 anos, juntamente com o entorpecente apreendido, foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Maranguape, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Na delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas e, em seguida, foi colocado à disposição do Poder Judiciário.





As ações policiais foram realizadas por equipes da Delegacia Metropolitana de Maranguape, e contaram com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM).









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico:https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As denúncias também podem ser feitas para o telefone (85) 3101-2808, da Delegacia Metropolitana de Maranguape. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil/CE)