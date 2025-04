POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR E ESCLARECE HOMICÍDIO DE TURISTA EM JERICOACOARA/CE

A operação resultou na captura de seis suspeitos, incluindo adolescentes e adultos, envolvidos no crime.

Após uma investigação detalhada, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) elucidou o homicídio de um turista de 16 anos ocorrido em Jericoacoara, em dezembro do ano passado. A operação resultou na captura de seis suspeitos, incluindo adolescentes e adultos, envolvidos no crime.





A Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara conduziu as investigações com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária da Região Norte. Os desdobramentos da apuração foram apresentados durante uma coletiva de imprensa na sede da PCCE, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. As ações policiais contaram com o suporte da Polícia Militar e do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).





A primeira apreensão ocorreu no dia 23 de dezembro de 2024, quando um adolescente de 16 anos foi localizado no bairro Barroso, em Fortaleza. No mesmo dia, um mandado de prisão foi cumprido contra um homem de 36 anos, apontado como líder de um grupo criminoso atuante em Jericoacoara, que já estava preso no Maranhão. No início do ano, em 2 de janeiro, outro adolescente, de 17 anos, foi apreendido. Durante as diligências, mais um suspeito foi capturado, enquanto outro morreu em uma intervenção policial.





Na mais recente fase da operação, realizada em 1º de abril, um homem de 22 anos foi preso por força de mandado de prisão, e uma adolescente de 17 anos também foi apreendida. Com a captura dos seis suspeitos, a PCCE concluiu o inquérito policial e encaminhou o caso ao Poder Judiciário, com os devidos indiciamentos.





A elucidação do crime reforça o compromisso das forças de segurança em combater a criminalidade e garantir a proteção de moradores e turistas na região de Jericoacoara.





