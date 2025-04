POLÍCIA CIVIL PRENDE PREFEITO DE POTIRETAMA/CE

Ele foi capturado e encaminhado para a Delegacia Municipal de Alto Santo.

O prefeito de Potiretama, Luan Dantas Felix, foi preso nesta quinta-feira durante uma operação da Polícia Civil do Ceará. Investigado por suspeita de envolvimento com uma facção criminosa, ele foi capturado e encaminhado para a Delegacia Municipal de Alto Santo, onde foram realizados os procedimentos legais antes de sua transferência para um presídio em Quixadá.





Reeleito nas eleições de 2024, Luan Dantas Felix pertence ao Partido Progressista (PP). Até o momento, sua defesa não se manifestou sobre a prisão. A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre a operação nem esclareceu qual seria a relação do prefeito com a organização criminosa.





A ação faz parte de investigações que miram a atuação de grupos criminosos no estado. As autoridades seguem apurando o caso para determinar o alcance do suposto envolvimento do gestor municipal com atividades ilícitas.





