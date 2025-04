Prefeitura de Sobral adere ao projeto “Caminhos da Inclusão” para beneficiar crianças autistas

O prefeito de Sobral Oscar Rodrigues assinou nesta quarta-feira (02/04) a adesão do município de Sobral ao Projeto Caminhos da Inclusão, que visa realizar a capacitação dos professores, gestores e demais profissionais da educação municipal no atendimento educacional especializado para crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).





A iniciativa é uma parceria com a 7ª Promotoria de Justiça de Sobral do Ministério Público do Estado representada pelo promotor de justiça titular da 7ª Promotoria, Rodrigo Calzavara. Também estiveram presentes a primeira dama e Secretária dos Direitos Humanos e Assistência Social (SEDHAS), Vanessa Braga e a Secretária de Educação (SEDUC), Cynira Sampaio.





“Vamos trabalhar junto ao Ministério Público para conscientizar quanto à situação do autista no nosso município”, define o prefeito Oscar Rodrigues. Ele explicou que o curso será oferecido de forma gratuita pelo Ministério Público aos professores e demais profissionais do município para a atenção especializada às crianças com TEA.





O promotor de justiça titular da 7ª Promotoria de Justiça de Sobral, Rodrigo Calzavara, ressaltou que a capacitação será importante para garantir os direitos dos alunos atípicos. “É importante porque é uma forma do Ministério Público, em conjunto com o poder executivo municipal, trabalhar para efetivar a tutela dos direitos desses alunos que são tão importantes no caminho educacional do município de Sobral”, destacou.





Texto: Prefeitura de Sobral