PESQUISA É DESASTROSA PARA LULA

A pesquisa Quaest é desastrosa em pontos importantes para Lula. No Nordeste, é a primeira vez que aprovação e desaprovação são quase iguais. E depois de tantos comentários que não deveria ter feito em relação às mulheres, aumentou a rejeição entre elas. Pesquisa reflete o que está acontecendo no país. Não adianta fazer propaganda e colocar o presidente para falar a toda hora, porque o sentimento da população, especialmente devido à inflação, é contrário ao governo. E é difícil reverter sem controlar a inflação.





As pessoas não acreditam mais que Lula tem a intenção de segurar a inflação. Estão entendendo que o populismo dele neste momento pelo menos, é uma ação eleitoreira e não uma tentativa de melhorar a vida da população. Todas as medidas sociais que o governo Lula fez foram complementadas ou ampliadas por outros governos e não contam mais como um ativo apenas ele. Não houve mudança com a chegada do Sidonio Palmeira para fazer a nova comunicação do governo. É um problema de empatia da população com Lula – que sempre foi muito grande, mas agora já não tem consequência. Parece que a maioria da população está entendendo Lula como um presidente que fala, fala e não faz nada, que não resolve os problemas, nem cumpre as promessas de campanha. Portanto, só os fatos podem reverter esta situação.





Fonte: Blog César Wagner