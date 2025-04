CEARENSE NO CENTRO do maior "assalto" ao INSS: R$ 6,3 bilhões sumiram dos aposentados

Advogada e empresário são alvos da PF no esquema bilionário de descontos ilegais

A advogada cearense Cecília Rodrigues Mota é acusada de participação no esquema que causou um rombo de R$ 6,3 bilhões no INSS, desviando recursos de aposentadorias e pensões, segundo a CGU e a PF. Cecília comandava duas associações, AAPEN e AAPB, responsáveis sozinhas por R$ 430 milhões em suposto faturamento ilícito entre 2019 e 2025, utilizando "representantes de fachada" e operando no mesmo endereço em Fortaleza para mascarar a fraude. A operação "Sem Desconto" revelou ainda a participação de um empresário cearense - não divulgado o nome de quem foram apreendidos veículos de luxo como Rolls-Royce, Porsche e Ferrari. O esquema geral envolvia o desconto não autorizado de mensalidades em benefícios do INSS.