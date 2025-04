Elmano lança edital de concurso público com 1.000 vagas para soldado da PMCE

O governador Elmano de Freitas anunciou, na manhã desta sexta-feira (4), o lançamento do edital do concurso público com 1.000 vagas para soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O salário inicial é de R$ 5.568,64. As inscrições serão abertas dia 22 de abril e vão até 11 de maio. O edital será publicado na edição desta sexta do Diário Oficial do Estado (DOE).





"Esse é um dos assuntos que considero mais relevantes para a população cearense, estamos falando da publicação do edital para o concurso com mil vagas para a Polícia Militar do Ceará, para homens e mulheres. Dessa maneira, vamos garantir o fortalecimento da instituição Polícia Militar", pontuou Elmano.





Ainda de acordo com o governador, esse concurso será importante para a reestruturação da instituição. "Nós aprovamos, recentemente, uma nova estrutura da PMCE, da Polícia Civil, de todas as vinculadas. No caso da PMCE, com criação de comandos regionais, mais batalhões e companhias. Efetivamente, mais importante do que aprovar a lei é fazer ela ser implementada e, para isso, precisa de pessoas para fazer o trabalho necessário para essa expansão", concluiu.





De acordo com o edital, serão 800 vagas para ampla concorrência e 200 para candidatos negros e pardos. O certame também terá 500 vagas de cadastro de reserva, seguindo o percentual de 80% para ampla concorrência e 20% negros e pardos.





As vagas são destinadas para ambos os sexos, com homens e mulheres concorrendo em igualdade de condições. Será garantida a destinação de, ao menos, 15% das vagas a candidatas do sexo feminino. O concurso será executado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece).