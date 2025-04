Empresário é morto a tiros ao sair de padaria em Fortaleza no dia do aniversário

De acordo com informações de fontes policiais, Vinícius havia marcado um encontro de trabalho no local

O empresário Vinícius Cunha Batista, de 46 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (30), na saída de uma padaria localizada na Rua Professor Juca Fontenele, no bairro Parque Manibura, em Fortaleza. O crime aconteceu justamente no dia em que a vítima completava 46 anos.





De acordo com informações de fontes policiais, Vinícius havia marcado um encontro de trabalho no local. Após aguardar por alguns instantes na padaria, a pessoa com quem ele se encontraria não apareceu. Ao retornar ao carro, ele foi abordado por dois homens em uma motocicleta que estavam parados em uma praça em frente ao estabelecimento.





Testemunhas relataram à polícia que os suspeitos se aproximaram da vítima com a desculpa de pedir uma informação. Neste momento, um dos criminosos efetuou o primeiro disparo. Vinícius caiu no chão, e outros tiros foram disparados em seguida. O empresário morreu no local. Próximo ao corpo, ficaram caídos seu celular e a chave do carro. Várias cápsulas de pistola foram recolhidas pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





Vinícius Cunha Batista era natural de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, e dividia sua rotina entre sua cidade natal e Fortaleza. Ele era um nome conhecido na região por sua atuação empresarial em diferentes setores. Era proprietário da Rádio Uirapuru Jaguaribana, com unidades em Limoeiro do Norte e Morada Nova, além de comandar empresas como a Provale (iluminação pública), a Serven Tech e a MAVI Distribuidora.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota oficial, que as Forças de Segurança do Ceará foram acionadas para uma ocorrência de homicídio doloso, na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante – Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) de Fortaleza. “Conforme as primeiras informações, um homem, de 46 anos, foi a óbito após ser lesionado por disparos de arma de fogo em uma via pública. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram acionadas e realizaram diligências no local”, destacou. O DHPP está a cargo dos trabalhos investigativos com o objetivo de elucidar os fatos acerca do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime.





Via portal GCmais