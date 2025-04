Inscrições para concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) se encerram nesta sexta-feira (11)

As inscrições para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) se encerram nesta sexta-feira (11). Ao todo, o certame prevê 100 vagas para o cargo com a remuneração inicial de mais de R$ 22.165,33. O edital foi lançado em 14 de março de 2025.





Durante o anúncio, realizado por meio das redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas enfatizou a importância do fortalecimento da PCCE, por meio do concurso, para o enfrentamento ao crime no estado. “Eu tenho absoluta convicção de que o fortalecimento da Polícia Civil é uma estratégia muito importante para o enfrentamento dessas organizações criminosas”, disse. O gestor ainda aconselhou os candidatos. “Estudem muito, se dediquem, para vocês poderem integrar essa importante instituição para as Forças de Segurança do Estado do Ceará”, complementou.





As inscrições estão abertas no site do do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) . Serão 100 vagas diretas, sendo 75 para ampla concorrência, cinco para candidatos com deficiência e 20 vagas para candidatos negros e pardos.





O delegado-geral da PCCE, Márcio Gutiérrez, ressalta a importância da profissão. “Este é o primeiro concurso para delegado em quase uma década desde a última seleção. A ampliação dos quadros da Polícia Civil do Ceará faz parte do programa Ceará Contra o Crime, do Governo do Estado”.





Além das provas objetiva e discursiva, previstas para 25 de maio, o candidato também passará por um teste de aptidão física, avaliação psicológica e prova oral.