Operação em Boa Viagem resulta em prisão de casal ligado ao tráfico

Foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra um homem já detido na Unidade Prisional de Novo Oriente.

O Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Polícia Civil, deflagrou nesta terça-feira uma nova etapa da Operação Ruptura no município de Boa Viagem. A segunda fase da ação resultou na prisão de um casal acusado de tráfico de drogas e associação criminosa. Além disso, foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra um homem já detido na Unidade Prisional de Novo Oriente, denunciado por homicídio.





As investigações apontam que os envolvidos têm ligação com uma facção criminosa originária de São Paulo. A operação foi coordenada pela Delegacia Municipal de Boa Viagem em conjunto com a 2ª Promotoria de Justiça da comarca local.





As autoridades destacaram que o apoio da população é essencial para o avanço das investigações. Informações podem ser enviadas de forma anônima e segura por diferentes canais, como o Disque 100, o número 181 da Secretaria da Segurança Pública, e o WhatsApp (85) 3101-0181. Também estão disponíveis os contatos da Delegacia Municipal de Boa Viagem, pelo telefone (88) 3427-1202, e o WhatsApp da Promotoria de Justiça: (88) 99762-5782.





A Operação Ruptura faz parte de uma série de ações estratégicas para desarticular organizações criminosas que atuam no interior do Ceará.





Via Sistema Paraíso