Homem puxa cauda de crocodilo e é atacado

Um guarda de segurança de 41 anos ficou gravemente ferido após ser atacado por um crocodilo de três metros, na região de Epalela, na Namíbia. Simson Paulus ignorou alertas de moradores e tentou fazer carinho no animal, chegando a puxar o rabo do réptil, que estava próximo a um poço d’água. O incidente foi divulgado pelo jornal britânico Daily Mail.





Logo após soltar o rabo do crocodilo, o animal se virou rapidamente e mordeu o antebraço de Simson, causando ferimentos profundos. Apesar da gravidade do ataque, o guarda conseguiu escapar e correu até um hospital local, onde recebeu dezenas de pontos. Seu estado de saúde é estável.





Mas o inusitado não parou por aí: enquanto se afastava da área do ataque e tentava atravessar uma rua, Simson acabou sendo atropelado por um táxi, sofrendo ainda mais ferimentos. O mesmo veículo atingiu o crocodilo, que sofreu lesões internas.





Autoridades do Ministério do Meio Ambiente e Turismo avaliaram o estado do animal e decidiram sacrificá-lo devido à gravidade dos ferimentos. O conselheiro regional Festus Petrus comentou o caso e afirmou que Simson havia sido advertido diversas vezes para não se aproximar do crocodilo. "Foi o dia mais sortudo da vida dele", afirmou Petrus.





Via portal Tupiniquim