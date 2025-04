Comitiva de Lula para Japão e Vietnã custou quase um R$ 1 milhão

Oitenta e quatro pessoas entre políticos, funcionários do governo e sindicalistas viajaram com o presidente





A comitiva de 84 pessoas que acompanhou o presidente Lula (PT) nas viagens ao Japão e ao Vietnã no mês de março custou R$ 826.774,92 apenas em diárias. As gastos com passagens aéreas não fazem parte dessa soma.





O petista viajou acompanhado de líderes políticos como os presidentes do Congresso Nacional, sendo Hugo Motta (Republicanos-PB) presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado. Ministros, deputados, senadores e até mesmo sindicalistas e empresários estiveram com Lula durante os dias 24 e 30 de março.





Foram 59 pessoas do governo federal o que representa R$ 645.193 de gastos. Já do Senado foram três pessoas, com gasto estimado em R$ 49.436. A Câmara enviou sete pessoas, empresas públicas e estatais levaram 12 pessoas e três pessoas representaram os sindicatos.





Os gastos da Secretaria de Comunicação (Secom), por exemplo, foi de R$ 130 mil para 11 pessoas, entres diretores, coordenadores e cinegrafistas da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC). A contagem foi feita pelo Poder360, com dados do Portal da Transparência.





O número total gasto com essas viagens ainda pode aumentar, pois os dados foram publicados no dia 9 de março, mas a comitiva brasileira começou a chegar no dia 16. Há ao menos 29 nomes de pessoas que viajaram com Lula e seus dados ainda não foram publicados no Portal da Transparência.





(Pleno News)