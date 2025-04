LOUCURA: Mulher morde serpente em 'momento de desespero' após ser picada em SC

Uma vigilante escolar de Jaraguá do Sul protagonizou uma reação extrema ao ser picada por uma cobra-coral verdadeira enquanto chegava para trabalhar em uma creche na manhã de sexta-feira (7). O incidente, que ocorreu quando ela estava abrindo a porta para a chegada dos professores, deixou a mulher em estado grave e desencadeou uma série de eventos dramáticos, incluindo uma tentativa desesperada de proteger as crianças da unidade de ensino.





Ao perceber que havia sido picada no dedão do pé, a vigilante agiu rapidamente por medo de que a serpente se escondesse em um local onde as crianças brincavam, o que poderia resultar em uma tragédia. No desespero, ela tentou atingir o animal com pedras e até com sua bicicleta, mas sem sucesso. Em um impulso, ela mordeu a cobra, um ato que, embora inusitado, foi motivado pelo medo e pela preocupação com a segurança das crianças.





Imediatamente após o ataque, a vigilante enviou um vídeo ao seu gestor, relatando o ocorrido e informando que havia sido picada. O chefe, consciente da gravidade da situação, a orientou a procurar ajuda médica imediatamente. Apesar de já estar apresentando sintomas graves, como visão turva e náuseas, a vigilante pegou sua bicicleta e seguiu em direção ao posto de saúde da região.





No caminho, sua condição piorou consideravelmente. A saturação de oxigênio caiu e seu maxilar ficou rígido, sinais clássicos de envenenamento por picada de cobra. O quadro clínico crítico levou a vigilante a ser entubada, mas a rigidez muscular dificultou a manobra. O SAMU foi acionado e ela foi rapidamente encaminhada ao hospital.





Via portal Tupiniquim