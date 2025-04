EUA elevam tarifas contra a China para 125% e anunciam pausa de 90 dias para outros países

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 9 de abril de 2025, um aumento significativo nas tarifas impostas à China, elevando-as para 125%, com efeito imediato. A medida, segundo o líder americano, é uma resposta ao que ele classificou como "falta de respeito" demonstrada pela China em relação aos mercados mundiais. Trump justificou a decisão afirmando que o país asiático tem se beneficiado por anos de práticas comerciais desleais, como manipulação de moeda e barreiras tarifárias, e que essa era de "explorar os EUA e outras nações" não é mais sustentável. A nova tarifa visa pressionar Pequim a rever suas políticas econômicas.





Em contrapartida, o governo americano adotou uma postura mais conciliatória com outras nações. Trump revelou que mais de 75 países entraram em contato com representantes dos Departamentos de Comércio, Tesouro e do Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) para negociar soluções relacionadas a barreiras comerciais, tarifas e manipulação cambial. A pedido do presidente, esses países se abstiveram de retaliar os EUA, o que levou à autorização de uma pausa de 90 dias nas tarifas retaliatórias contra eles. Durante esse período, uma tarifa recíproca reduzida de 10% será aplicada, também com efeito imediato, como um gesto de boa vontade para incentivar negociações.





A decisão reflete uma estratégia dupla dos EUA: punir a China por supostas práticas desleais enquanto se mantém uma porta aberta para o diálogo com outros parceiros comerciais. Analistas apontam que o aumento drástico das tarifas contra a China pode intensificar as tensões econômicas globais, afetando cadeias de suprimentos e preços ao consumidor. Por outro lado, a pausa de 90 dias oferece uma janela para acordos multilaterais que evitem uma escalada de guerras comerciais. O governo Trump espera que a pressão sobre a China force uma mudança de comportamento, enquanto a trégua temporária com outros países reforça a imagem dos EUA como dispostos a negociar, desde que em seus termos