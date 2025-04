Empresário é baleado ao ameaçar e apontar espingarda para policiais em viatura em MS

Um empresário, de 41 anos, foi baleado após apontar uma espingarda para policiais militares e ordenar que os agentes saíssem da viatura em que estavam, na madrugada desta quarta-feira (9), em Sidrolândia. O homem está internado sob escolta policial em um hospital do município. Veja o vídeo acima.





De acordo com boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de uma tentativa de furto a uma residência na região central. No entanto, ao chegarem no local, os policiais se depararam com o empresário armado com uma espingarda.





O suspeito teria ameaçado um segurança e logo em seguida os policiais. Câmeras de segurança registraram o momento em que homem armado corre pela rua em direção a viatura e é atingido por um dos policiais.





O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Dona Emíria Silvério Barbosa, onde segue internado.





Conforme relatado pela polícia, uma mulher também relatou que havia sido ameaçada pelo empresário. Ela contou que aguardava um carro de aplicativo quando o homem apontou a arma em sua direção, obrigando-a a se refugiar dentro de uma casa.





O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo, ameaça, resistência e lesão corporal por intervenção policial.





Via portal do Tupiniquim