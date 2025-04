Jade Romero acusa Wagner de mentir e oposição de “oportunismo” com a segurança pública

A vice-governadora e secretária da Proteção Social do Ceará, Jade Romero, respondeu nesta terça-feira (8) às declarações do ex-deputado federal Capitão Wagner, que usou as redes sociais para afirmar que familiares da vice estariam sendo obrigados a deixar suas casas por conta da atuação de facções criminosas. Jade acusou o ex-parlamentar de estar "mentindo descaradamente" para conquistar likes e repercussão.





Em nota publicada em suas redes sociais, Jade Romero repudiou as falas do ex-parlamentar. "A turma do motim não cansa! Derrotados nas urnas, seguem fazendo da mentira uma prática diária e, agora, usam meu nome pra ganhar likes e repercussão", escreveu a vice-governadora. "Além de tudo, mentem descaradamente, espalhando histórias completamente distorcidas. Deixem de oportunismo com a segurança pública! Nosso Estado e nossa população merecem mais respeito!", completou.









Confira a publicação:

Sobre o caso





Mais cedo, Capitão Wagner havia relatado que uma tia e dois primos da vice-governadora teriam sido forçados a abandonar suas casas e locais de estudo e trabalho, em Fortaleza, devido a supostas ameaças de facções criminosas. O ex-deputado usou o suposto episódio para criticar o atual cenário da segurança pública no Estado. "A vice-governadora é também secretária de Proteção Social. O Estado não está conseguindo sequer proteger a família dela. Imagine a família de milhões de cearenses", afirmou.





Cn7