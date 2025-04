Preso é flagrado tentando entrar em presídio após engolir 3 celulares; ENTENDA

Um homem, que cumpre pena em regime semiaberto, foi flagrado tentando entrar no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, com três celulares e quatro baterias que haviam sido engolidas por ele. O caso aconteceu na última sexta-feira (4).





Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o detento estava retornando do trabalho externo quando foi flagrado com três minis celulares na região da cintura, apontados pelo escâner corporal da unidade prisional.





Ainda de acordo com a pasta, o preso confessou que havia engolido os acessórios e os expeliu de maneira voluntária. Por conta da tentativa frustrada de entrar com os celulares no presídio, a direção do presídio acionou o Poder Judiciário para regredir a pena do detento ao regime fechado.





Além disso, a direção do CPP instaurou uma apuração interna para averiguar o caso.





