Jovem recebe telegrama de ex-namorado: 'Esqueceu de me bloquear nos correios'

Uma jovem viralizou nas redes sociais ao receber um telegrama do ex-namorado com uma mensagem irônica. “Oi, esqueceu de me bloquear nos correios”. A moça divulgou a carta e gerou debate entre os seguidores questionando se a atitude do rapaz foi persistência ou perseguição.





Na publicação, a jovem que se identificou como Isa disse que foi a primeira vez que ela recebeu um telegrama de aniversário. Além disso, ela informou que o ex-namorado já havia encaminhado algumas cartas dias antes.





“Oiiii, esqueceu de me bloquear nos Correios. Venho por meio deste solicitar que coloque a mão na consciência, no seu coração e tenha consideração com a seguinte mensagem; Volta para mim, Isabella! Com amor, Matheus.





Telegrama recebido por jovem do ex-namorado provoca debate nas redes sociais

Depois que Isa expôs o caso, muitos seguidores da jovem começaram a se questionar a respeito da atitude de Matheus. Alguns admiraram a coragem do ex-namorado, outros criticaram e chamaram de perseguição.





“Eu voltava. Ele levou muito a sério a música que diz: ‘me liga, me manda telegrama’. Se você não voltar eu volto”, escreveram os internautas a favor da atitude do rapaz.





Outros seguidores criticaram e chamaram atenção para a perseguição. “Deixa de ser engraçado qdo ela vira “estatística” pq o cara não aceita o término?”, disse uma mulher.





Fonte: Ric Mais