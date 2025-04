PM é vítima de tentativa de homicídio após impedir suicídio em Fortaleza

Homem que foi salvo tomou a arma do policial e efetuou um disparo, só não atingindo a vítima porque um agente conseguiu segurar o braço dele. Tiro atingiu teto da viatura.





Um policial militar foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser acionado para uma ocorrência de tentativa de suicídio no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. O autor da tentativa de homicídio foi preso e teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira, 16.





O caso foi registrado por volta das 9h30min dessa segunda-feira, 14. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), a equipe policial flagrou o suspeito tentando se matar em uma residência localizada na rua Oscar Araripe e conseguiu impedi-lo.





“O flagranteado ficou transtornado com a interrupção do seu intento suicida, passou a agredir os policiais, tomou a arma de fogo do PM (...), apontou o artefato letal contra o citado agente da segurança pública e efetuou um disparo, só não atingindo a vítima porque os outros integrantes da composição seguraram o braço dele e a munição atingiu o teto do imóvel onde se encontravam”, afirmou na decisão da audiência de custódia a juíza Adriana da Cruz Dantas.





Conforme a decisão, pesou para a manutenção da prisão, além da gravidade em concreto da conduta criminosa, os antecedentes criminais do flagranteado.





Ele tem condenações definitivas por roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (duas) e dirigir veículo automotor sem habilitação e causando risco de dano.





As penas haviam sido extintas, em outubro de 2024, após concessão de indulto. Apesar disso, levando em consideração que o suspeito disse já ter tentado tirar a própria vida “várias vezes” e que é dependente químico, a juíza “determinou que ele fosse acompanhado pela equipe multidisciplinar da Unidade Prisional onde ficará recolhido”.





O Povo