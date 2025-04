VÍDEO: Pais são presos por usarem adolescente como “guarda” de drogas em Teresina

Um casal foi preso nesta quarta-feira (16) suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e corrupção de menores no bairro Santa Luzia, zona Sul de Teresina. De acordo com a Polícia Civil, o homem, de iniciais M. de A. L., de 30 anos, e a mulher, F. V. N., de 34 anos, teriam deixado drogas sob a posse do próprio filho adolescente.





Segundo informações da polícia, as prisões ocorreram após a conclusão de um inquérito policial relacionado a uma operação realizada em fevereiro de 2025, na mesma região.





De acordo com o delegado Leonardo Alexandre, da 4ª Delegacia Seccional de Teresina – Divisão 1, à época da operação, foram encontradas substâncias entorpecentes, dinheiro, balança de precisão e uma arma de fogo em dois imóveis vinculados ao casal. Parte do material ilícito estava sob responsabilidade do filho adolescente dos suspeitos.





"Durante aquela diligência, o filho do casal foi apreendido, tendo em vista que se trata de pessoa adolescente, sendo que os pais, os responsáveis pelos imóveis, não foram localizados naquela ocasião. Agora, a nossa equipe de investigação conseguiu localizar esse casal nas imediações do bairro Santa Luzia e foram efetuadas as prisões preventivas. Após as oitivas desses presos, o inquérito policial será devidamente relatado e encaminhado ao Poder Judiciário. Com essas prisões, a 4ª Delegacia Seccional informa que a operação policial relativa ao bairro Santa Luzia encontra-se encerrada, tendo como conclusão a prisão de quatro pessoas, sendo três maiores de idade e um adolescente", explicou o delegado.





Por Por Rebeca Lima e Mikaela Ramos / Portal Cidade Verde