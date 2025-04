Polícia Civil captura homens suspeitos de lesão corporal seguida de morte

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu, nesta sexta-feira (11), dois mandados de prisão preventiva pelo crime de lesão corporal seguido de morte em desfavor de dois homens, em Cedro – Área Integrada de Segurança 21 (AIS 21) do Estado.



A equipe policial da Delegacia Municipal de Cedro, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), realizou o cumprimento de dois mandados pelo crime de lesão corporal seguido de morte de um homem, de 22 anos, ocorrido em março de 2025. Os suspeitos são dois homens, um de 27 anos, que já respondia por violência doméstica, e outro de 18 anos.



Os homens foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Cedro, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde o mandado foi cumprido.

Denúncias



