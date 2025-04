HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NA PRAÇA DO PIRULITO, EM SOBRAL

Um homicídio a bala foi registrado na noite deste domingo, dia 13, por volta 23h20, nas proximidades da estação do VLT na praça do Pirulito, no bairro Expectativa.

A vítima, um homem identificado pelo apelido de "pato roco", foi atingido com vários tiros, morrendo no local.

A PM foi acionara para isolar a área do crime até a chegada da perícia para a realização dos procedimentos de praxe.

Sobral registra 30 homicídios dolosos no corrente ano!

A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.

Mais informações a qualquer momento!