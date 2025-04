Prefeitura de Sobral articula apoio do Ministério da Saúde para solucionar a crítica situação da Santa Casa de Sobral deixada pela gestão passada

Nesta terça-feira (08 de abril), aconteceu uma importante reunião em Brasília, no Ministério da Saúde, com o objetivo de encontrar soluções efetivas e sustentáveis para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, hospital de referência na Zona Norte do Estado do Ceará.





As autoridades abordaram a necessidade de implementar ações que assegurem a viabilidade financeira e operacional do hospital, considerando o seu papel vital não apenas para o Sistema de Saúde que beneficia a população de Sobral, mas por representar um pilar estratégico para a saúde de toda a Região.





O encontro com o Secretário da Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Dr. Mozart Sales, contou com participação da Secretária de Saúde do Município de Sobral, Dra. Michelle Alves e da Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Secretária de Saúde do Ceará, Dra. Tânia Mara Coelho, além do fundamental apoio do Deputado Federal, Moses Rodrigues e demais autoridades.





Juntos, avaliaram um conjunto de ações estruturantes, nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal no sentido de encontrar soluções para a grave crise acumulada ao longo dos últimos anos e deixada pela gestão passada.





O propósito, para além da crise, tem como eixo central, a garantia de uma adequada continuidade dos atendimentos essenciais que a Santa Casa oferece à população de Sobral e de toda a Região Norte do Estado do Ceará. A reunião foi uma oportunidade valiosa para alinhar esforços e estratégias que proporcionarão suporte duradouro à Instituição.





A Secretária de Saúde do Município de Sobral, Dra. Michelle Alves, juntamente com o Deputado Federal, Moses Rodrigues, convidaram as autoridades do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado para um novo encontro, mas desta vez, no Município de Sobral.





A reunião foi encerrada em forte tom otimista sobre às possibilidades relacionadas ao futuro da Santa Casa de Misericórdia, como também em relação à potenciais evoluções para a Saúde de Sobral e em benefício de toda a população da Região Norte do Ceará.