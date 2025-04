Prefeituras de Sobral e de Massapê aderem a projeto do MP do Ceará para garantir atendimento especializado a alunos com deficiência

O Ministério Público do Ceará se reuniu, na última quarta-feira (02/04), com a Prefeitura de Sobral e com a Secretária de Educação de Massapê para efetivar a implementação do “Projeto Caminhos da Inclusão”. Idealizado pelo promotor de Justiça Rodrigo Calzavara, a iniciativa busca capacitar gestores e professores da educação pública municipal para realizar o atendimento educacional especializado.





A capacitação é realizada em formato virtual e é voltada para atender alunos com deficiência da Educação infantil e do Ensino Fundamental. Além de Sobral e Massapê, os municípios de Chaval e Camocim já aderiram ao projeto. O objetivo é envolver ainda as cidades de Forquilha, Meruoca e Alcântaras.





De acordo com o promotor de Justiça Rodrigo Calzavara, a iniciativa foi desenvolvida devido à falta de recursos por parte de muitos municípios cearenses para capacitar os profissionais das redes públicas de ensino para fazer o atendimento educacional especializado dos alunos.