Justiça solta jovem que matou casal em colisão em Teresina

O estudante João Henrique Soares Leite Bonfim foi liberado da prisão neste sábado (5) e colocado em monitoramento por tornozeleira eletrônica. Ele responde por duplo homicídio doloso com dolo eventual após atropelar e matar o casal Francisco Felipe e Laurielle Oliveira em dezembro de 2024, em Teresina, no cruzamento das avenidas Nossa Senhora de Fátima e Jóquei Clube.





O Que Aconteceu





Liberdade monitorada por tornozeleira: João Henrique foi solto neste sábado e agora responde ao processo em liberdade provisória com monitoramento eletrônico. Ele estava custodiado na Penitenciária Regional Irmão Guido, em Teresina.





Atropelamento de casal com três filhos: O crime ocorreu em dezembro de 2024, quando João Henrique, segundo a investigação, invadiu o sinal vermelho em alta velocidade e atingiu uma moto onde estavam Laurielle da Silva Oliveira e Francisco Felipe Oliveira Duarte. Laurielle morreu no local, e o morreu faleceu dias depois no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).





Embriaguez e reincidência agravaram o caso: Segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Trânsito, o acusado estava em embriaguez completa. O delegado Carlos César Camelo indiciou João Henrique por homicídio doloso com dolo eventual, pois ele teria assumido o risco de provocar as mortes. O réu já possuía antecedentes criminais por direção perigosa.





Acidente Fatal: O acidente ocorreu na madrugada de 1º de dezembro de 2024, no cruzamento das avenidas Jóquei Clube e Nossa Senhora de Fátima, em Teresina. João Henrique dirigia um Fiat Fastback e colidiu com uma motocicleta Honda Titan, matando o casal Laurielle Oliveira e Francisco Felipe. Testemunhas relataram que o acusado apresentava sinais de embriaguez, incluindo andar cambaleante e fala desconexa.





Agravantes: Durante a abordagem policial, foi encontrada em posse do acusado uma porção de metanfetamina (ecstasy). Segundo a investigação, o motorista teria avançado o sinal vermelho em alta velocidade. A Justiça considerou a conduta como configurando dolo eventual, indicando desprezo pela vida de terceiros.





Via portal PI24h