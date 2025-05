Animal na pista provoca acidente na CE-363, no Distrito de Inhamuns, Tauá

Mais um acidente foi causado por animal solto em rodovia, o fato aconteceu no final da tarde desta segunda-feira dia 05 de maio 2025, na CE-363, à altura da localidade de Açudinho, no Distrito de Inhamuns, Tauá no Ceará. O casal Mateus e Marta, se deslocava do Distrito de Marruás para a sede de Tauá-CE, onde reside, no bairro Alto Nelândia, quando um jumento apareceu na pista e provocou o acidente. O veículo, um Fiat Pálio, cor prata, ano 2012/2013, ficou bastante avariado na parte dianteira, o jumento morreu no local. O casal nada sofreu, só o susto no momento do impacto. No carro também estava a filha do casal, na sua cadeirinha e também nada sofreu. Foi acionado um reboque que recolheu o carro e os ocupantes completaram a viagem de carona. Apesar de andar com uma corda no pescoço, não houve a identificação do proprietário do jumento. Uma equipe do Pro-Cidadania esteve no local do acidente.





Fonte - Repórter Edy Fernandes.