CENAS FORTES: acidente grave envolvendo VLT em Sobral deixa uma vítima fatal; VÍDEO

Na manhã desta sexta-feira (16), um acidente trágico ocorreu em Sobral, resultando na morte de um homem após uma colisão envolvendo o VLT. A colisão aconteceu na Avenida Idelfonso de Holanda Cavalcante, nas proximidades do Colégio Luciano Feijão. De acordo com informações repassadas à nossa equipe, o VLT colidiu com um ciclista, causando a morte do cicclista.





A vítima foi identificada como Josué Barbosa Tomaz, de 48 anos, natural do município de Meruoca. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.





Após o ocorrido, a Guarda Municipal esteve no local organizando o trânsito.





A equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) foi acionada para realizar os procedimentos cabíveis, como coleta de provas e análise da cena, essenciais para apurar as causas do acidente.





A tragédia reforça a importância de atenção e cuidado no trânsito, especialmente em áreas de circulação de veículos e ciclistas.