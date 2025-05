COLLOR LEVA CORRUPÇÃO PARA CASA: Moraes transforma pena em conforto domiciliar

Condenado por corrupção, ex-presidente troca cela por sofá com aval do STF.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor, de 75 anos, condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Lava Jato. A decisão foi baseada em parecer favorável da PGR, que apontou comorbidades como Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. Preso desde 25 de abril no presídio Baldomero Cavalcanti, em Maceió, onde ocupava sala especial, Collor agora cumprirá a pena em casa com tornozeleira eletrônica e visitas restritas.





Via Blog César Wagner