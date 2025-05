Conmebol concede vitória ao Fortaleza em jogo que terminou em confusão

A Conmebol declarou o Fortaleza como vencedor da partida contra o Colo-Colo, válida pela fase de grupos da Libertadores, no dia 10 de abril, no Chile. A decisão da entidade deu três pontos para o time brasileiro na competição, além do placar de 3 x 0, na ocasião. O jogo foi interrompido aos 24 minutos do segundo tempo após uma invasão de torcedores chilenos ao gramado. Fora do estádio, duas mortes foram registradas em confrontos com policiais, o incidente teria se dado após a confirmação desses óbitos.





Além da vitória por W.O., a Conmebol impôs duras sanções ao clube chileno. O Colo-Colo terá que disputar seus próximos cinco jogos como mandante em competições oficiais da entidade com portões fechados. Nos jogos restantes, apenas um público restrito terá acesso ao estádio.





Relembre o incidente

A confusão ocorreu na partida entre Colo-Colo x Fortaleza, nesta quinta-feira (10/4), pela 2ª rodada da Libertadores. O jogo foi cancelado duas horas após o tumultuo.

O Ministério Público do Chile afirma que a confusão iniciou antes do jogo, após um grupo de torcedores tentar invadir o Estádio Monumental, em Santiago, e começar uma grande confusão. Cerca de 10 pessoas foram presas.

Dentro do estádio, Deyverson mostrou objetos arremessados pela torcida ao juiz logo no início do 2º tempo. O vidro que separa a torcida do gramado foi quebrado e os torcedores invadiram o campo.

Jogadores do Fortaleza correram para dentro do vestiário.

Dois torcedores do Colo-Colo morreram atropelados por uma viatura policial durante a confusão.

Torcida organizada do Colo-Colo fez um post nas redes sociais ameaçando a polícia local.

O policial responsável pelas mortes dos torcedores foi indiciado.

A chefe de segurança de estádios do Chile, Pamela Venegas, renunciou ao cargo.

Como visitante, o time chileno também não poderá contar com a presença de seus torcedores nas próximas partidas organizadas pela Conmebol. O clube será multado em 80 mil dólares devido aos incidentes.





A vitória decretada pelo Conmebol, faz o Fortaleza alcançar quatro pontos e empatar com o Racing, vice-líder do grupo. Enquanto o Colo-Colo ocupa a última posição da tabela.





Fonte: Metrópoles