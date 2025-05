Detentos tentam fugir de penitenciária usando prestobarbas

Presos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, tentaram serrar as grades das celas utilizando lâminas de prestobarba.





A tentativa foi frustrada pela atuação rápida dos policiais penais. A presidente do Sindicato dos Policiais Penais do RN (Sindppen), Vilma Batista, comentou o caso com ironia e crítica:





“Mais uma tentativa de fuga abortada por nossos incansáveis policiais penais. Desta vez, os presos de Ceará-Mirim atacam novamente. A Seap com certeza deve dar alguma bonificação… aos presos, como sempre!”.





A ocorrência reforça o alerta sobre a criatividade, e ousadia, dos detento. Por ora, a fuga foi evitada, e o prestobarba, apreendido.





