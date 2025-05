EM SOBRAL: motociclista morre em grave acidente na CE-178

Na noite desta segunda-feira(19), um grave acidente de trânsito ocorreu na rodovia CE-178, que conecta Sobral a Santana do Acaraú, resultando na morte de um motociclista. Segundo informações, um casal estava em uma moto quando colidiram na traseira de um caminhão que estava parado às margens da rodovia.





Infelizmente, o homem que estava na moto veio a óbito ainda no local do acidente. A mulher que estava na mesma moto recebeu atendimento de uma equipe do SAMU, que foi acionada para prestar os primeiros socorros. Ela foi levada para o hospital Santa Casa, mas até o momento, não há detalhes sobre seu estado de saúde.





As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas, e as autoridades irão investigar as circunstâncias do acidente. Mais informações devem ser divulgadas assim que estiverem disponíveis.