Fuga de milionários: 800 deixaram o Brasil em 2024, e Portugal lidera preferências

O Brasil foi o sexto país que mais enviou milionários em direção a outras partes do mundo em 2024, segundo relatório da Henley Private Wealth Migration, empresa especializada em imigração e investimentos. No total, 800 cidadãos com patrimônio líquido superior a 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões) deram saída fiscal do Brasil, a maioria tendo como destino Portugal, seguido dos Estados Unidos, afirma a CEO da Portogallo Family Office, Magda Portugal. A liderança do ranking ficou com a China, que perdeu 15,2 mil milionários.





Na avaliação de Magda, que se debruçou sobre os números, vários fatores contribuíram para que os milionários brasileiros decidissem se mudar do Brasil. Entre eles estão a insegurança urbana, o que leva os endinheirados a procurarem lugares mais tranquilos para as famílias, e o temor de aumento de tributos sobre grandes fortunas, medida proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para compensar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil (833 euros) por mês. “Nesses casos, muitos preferem antecipar a taxação mudando a residência fiscal”, explica ela.





Outros dois fatores também foram determinantes para a emigração de milionários brasileiros, no entender de Magda: a instabilidade política e econômica, que cria um ambiente de incertezas, e a busca por melhor qualidade de vida, o que envolve serviços de saúde, educação e infraestrutura. Parte desses brasileiros está se estabelecendo em Cascais, conforme o presidente da Câmara Municipal, Carlos Carreiras.





Pelo relatório da Henley, cerca de 20% dos milionários que trocam de país são empreendedores e fundadores de empresas, que, frequentemente, abrem negócios onde passam a viver, criando empregos locais. Esse índice sobe para mais de 60% entre aqueles com patrimônio líquido superior a 100 milhões de dólares (R$ 570 milhões) e os bilionários.









Mercado de luxo





O documento da Henley destaca, ainda, que os milionários migrantes são uma fonte vital de receita cambial para os países nos quais passam a viver, pois levam, com eles, o grosso do dinheiro que possuem. “Um migrante que traz consigo 10 milhões de dólares (R$ 57 milhões) equivale aos mesmos 10 milhões de dólares em receitas com exportação, já que ambas as transações geram ganhos cambiais para o país”, detalha o documento.





Contudo, a Henley acredita que o impacto mais importante provocado pelos milionários onde eles decidem morar se dá no mercado de luxo, por meio da criação indireta de “milhares de empregos bem remunerados”. Os gastos desse público se concentram em imóveis de altíssimo padrão — brasileiros e norte-americanos são os principais compradores dessas moradias em Portugal —, hotéis de primeira classe, restaurantes sofisticados, varejo de luxo, moda, alta tecnologia e setor automotivo, além de movimentar os segmentos de gestão de patrimônio e family offices.









Países beneficiados





O mesmo relatório da Henley aponta que a liderança entre os países que mais receberam milionários migrantes no ano passado ficou com os Emirados Árabes Unidos (6,7 mil), que têm oferecido incentivos fiscais muito atrativos. “No caso de quem investe mais de 100 mil dólares (R$ 570 mil) em Dubai, por exemplo, o imposto é zero. Abaixo desse valor, a tributação é de apenas 9%”, detalha Paula Kasparian, diretora de Expansão Internacional da Leao Group.





Portugal ficou na nova posição do ranking, ao receber 800 milionários, muito beneficiado pelos brasileiros que escolheram o país por causa da mesma língua e da facilidade maior para a obtenção da cidadania lusa, acredita Magda, da Portogallo. Os outros destinos dos milionários foram Estados Unidos (3,8 mil), Singapura (3,5 mil), Canadá (3,2 mil), Austrália (2,5 mil), Itália (2,2 mil), Suíça (1,5 mil), Grécia (1,2 mil) e Japão (400).





Vale ressaltar que o número de milionários chineses que deixaram seu país em 2024 foi recorde. Esse movimento, no entender da Henley, está baseado na perda de força do crescimento geral da riqueza na China. A economia local avançou significativamente de 2000 a 2017, mas o incremento do número de milionários tem sido lento desde então. Os destinos mais populares entre os milionários chineses incluem Singapura, Estados Unidos e Canadá.