Três linhas de ônibus deixam de circular em bairro onde influenciadoras foram mortas, em Fortaleza

Duas linhas de ônibus que passam pela região da Vila do Mar estão fora de circulação, na manhã desta segunda-feira (5), após bloqueio de ruas da região com fogo motivado pelo assassinato de duas irmãs influenciadoras em Fortaleza. Uma terceira linha continua operando, mas com desvios para evitar o bairro Pirambu, conforme o Sindiônibus.





De acordo com o Sindiônibus, a alteração nas rotas está relacionada “aos acontecimentos recentes na região da Vila do Mar”. Na noite deste domingo (4), um grupo de pessoas incendiou entulhos e impediu a passagem de veículos e pedestres na região.





Confira as linhas afetadas nesta segunda (5):

Circulação temporariamente interrompida: 102 - Vila Santo Antônio/Nossa Senhora das Graças/Centro e 110 - Vila do Mar/Centro

102 - Vila Santo Antônio/Nossa Senhora das Graças/Centro e 110 - Vila do Mar/Centro Operação com desvios: 120 - Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra, com desvio de rota pela avenida Leste-Oeste, sem acesso ao bairro Pirambu

Na noite da sexta-feira (2), homens invadiram e depredaram um ônibus da linha 110 - Vila do Mar/Centro. No ataque, os suspeitos ordenaram que o motorista e os passageiros descessem do veículo antes da depredação. Ninguém ficou ferido.





Conforme o Sindiônibus, as linhas 102 e 110 voltarão a circular na tarde desta segunda-feira (5).





Bloqueio após morte de influenciadoras





Maria Beatriz dos Santos, de 20 anos, e sua irmã Bianca dos Santos, mais conhecida como "Bia", de 15 anos, que estava grávida de dois meses, foram atacadas na noite da última quinta-feira (1º), por homens que chegaram pelo mar, usando uma moto aquática e um bote a motor.





Durante o protesto deste domingo (4), familiares e amigas das vítimas pediram justiça, pois ninguém havia sido preso pelo crime. Horas antes, a mãe das jovens se pronunciou por meio de uma rede social de Bia.





"Quero pedir justiça! Quero pedir que alguém que saiba de alguma coisa entre em contato com a polícia, porque está impune e não foi pegue ainda quem fez isso. Eu estou sofrendo muito", disse a mãe das influenciadoras.

Equipes da Polícia Militar reforçaram a segurança na região e acompanharam a manifestação, encerrada pacificamente. O Corpo de Bombeiros também foi acionado ao local, para apagar o fogo na via.





Conforme a corporação, equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) realizam ações ostensivas na região.





A ação conta ainda com o apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), que presta suporte às composições por meio do patrulhamento aéreo.





Crimes na região da Vila do Mar

Investigações da polícia apontam que o verdadeiro alvo do ataque que terminou com a morte das irmãs Maria Beatriz e Bianca seria Antônio Victor de Araújo Ferreira, conhecido como "Moscou", namorado de Bia.





Segundo a Polícia Civil, o ataque que matou as influenciadoras teria sido promovido pela facção criminosa Comando Vermelho (CV) para matar Antônio Victor. Ele é membro do grupo rival, Guardiões do Estado (GDE). Porém, como o jovem não foi encontrado no local do crime, os criminosos atiraram contra as irmãs.





Ele foi preso na sexta-feira (2), dia seguinte à morte das irmãs, por ordenar um ataque retaliatório que deixou cinco baleados em um campo de futebol. O episódio teria sido uma forma de vingança pela morte da namorada. Três das pessoas feriadas seguem em estado grave.





Em depoimento à Polícia, Antônio Victor disse que as irmãs chegaram a chamar ele para ir ao espigão onde o crime ocorreu, e que ele não foi porque "a área estava perigosa" e estava cansado após gravar vídeos para as redes sociais.





Antônio Victor, assim como as irmãs Beatriz e Bianca, possui milhares de seguidores nas redes sociais.





Os três costumavam atuar em mininovelas na rede social Kwai. O conteúdo deles, que abordava na maioria das vezes dramas envolvendo moradores de uma favela, tem mais de 10 milhões de visualizações. Além disso, também compartilhavam o dia a dia no Instagram e divulgavam plataformas de jogos online, conhecida popularmente como "jogo do tigrinho".





Fonte: G1 CE