VI0LÊNCIA: HOMICÍDO A BALA É REGISTRADO EM FORQUILHA/CE

Na madrugada desta quinta-feira, dia 1º de maio, um homicídio a bala foi registrado na cidade de Forquilha. O crime aconteceu na Rua Júlio HILARIO, no Bairro EDMUNDO RODRIGUES, por volta das primeiras horas do dia.





A vítima, conhecida como (Nego), foi atingida por disparos de arma de fogo e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Ele veio a óbito ainda no local do ocorrido, antes mesmo da chegada do socorro.





Equipes da Polícia Militar, da Perícia Forense e o rabecão do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos de praxe. Os profissionais isolaram a área, realizaram a perícia técnica e removeram o corpo para a sede do IML em Sobral, onde será feita a necropsia para apurar as causas da morte.





As investigações continuam para identificar os autores e as motivações do crime. A comunidade de Forquilha está em choque com o ocorrido.